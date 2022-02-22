سامي كلارك الى مثواه الاخير

بدأت مراسم مأتم الفنان سامي كلارك في كنيسة مار جرجس - الشوير ويترأس الصلاة لراحة نفسه متروبوليت جبل لبنان للروم الارثوذكس المطران سلوان موسي ممثلا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، في حضور النائب الياس بو صعب ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتوفي كلارك فجر الاحد بعد مشاكل تعرض لها في القلب عن عمر 73 عاماً.