لبنان

تعميم صورة موقوف بجرم احتيال وترويج شيكات مزوّرة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 08:27
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الجرائم المَاليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية عن قيام شخص بأعمال احتيالية وترويج شيكات مزوّرة في عددٍ من المناطق اللبنانية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المُكثّفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

س. ص. (من مواليد عام 1983، لبناني)
بتاريخ 18-2-2022، أوقفته قوّة من المكتب، بالجرم المشهود، أثناء ترويجه شيكّين مزوّرين في محلّة الكرنتينا-بيروت.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

  لــذلك، وبناءً على اشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعّرفوا إليه، الحضور الى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون، ثكنة العقيد جوزيف ضاهر، أو الاتصال على الرقم 290881/01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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