بري إستقبل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وأعضاء الهيئة في زيارة تعارفية.كما إستقبل بري القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه كقائد لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني .وعرض بري الأوضاع العامة لا سيما الامنية منها وآخر المستجدات خلال لقائه وزير الدفاع موريس سليم الذي غادر دون الادلاء بتصريح.