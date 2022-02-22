هذا ما كشفه وزير الصحة عن إصابات "كورونا"

أعلن وزير الصحة فراس أبيض بعد انتهاء إجتماع لجنة "كورونا" في السراي الحكومي أنّ "عدد المصابين بفيروس "كورونا" يتراجع، ما يسمح لنا بتخفيف الإجراءات، لكن إنخفاض الإقبال على تلقي اللقاح يبطئ من هذه العملية".