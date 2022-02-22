لبنان

هذا ما كشفه وزير الصحة عن إصابات "كورونا"

Lebanon 24
22-02-2022 | 08:32
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أعلن وزير الصحة فراس أبيض بعد انتهاء إجتماع لجنة "كورونا" في السراي الحكومي أنّ "عدد المصابين بفيروس "كورونا" يتراجع، ما يسمح لنا بتخفيف الإجراءات، لكن إنخفاض الإقبال على تلقي اللقاح يبطئ من هذه العملية".
 
 
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فراس أبيض

كورونا

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