كلودين عون: نعول على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعمهن

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، ورشة عمل مع الإعلاميات/ين، حول "سُبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية".شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وشخصيات معنية,وألقت عون كلمة افتتاحية قالت فيها: "نحن اليوم على أبواب الانتخابات النيابية وسوف تخوض النساء المرشحات هذه التجربة على الرغم من المعوقات التي تعترضهن".اضافت: "خلال الفترة السابقة حاولنا جاهدين في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفي لجنة المرأة والطفل النيابية وفي منظمات المجتمع المدني، أن نقنع النواب بإدخال تعديل واحد على قانون الانتخابات النيابية بغية اعتماد كوتا نسائية فيه. قدمت الهيئة نصا تعديليا للقانون لهذا الغرض. سجل كاقتراح قانون تضمن تخصيص 24 مقعدا للنساء موزعة على الطوائف كافة وفي المناطق كافة. وقدمت أيضا إلى البرلمان اقتراحات لصيغ أخرى للكوتا النسائية من جانب بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني".وتابعت: "على الرغم من الترحيب الذي لاقته الهيئة الوطنية عندما زار وفدٌ يمثلّها قادة القوى السياسية لعرض اقتراحها، أهمل المجلس النيابي الخوض في مناقشة الموضوع".واردفت: "في مجلسنا النيابي اليوم تقتصر نسبة مشاركة النساء على 4،7%، وهي نسبة ضئيلة تجعل لبنان يصنّف في المركز 183 عالمياً من أصل 187 دولة لجهة التمثيل في البرلمان. وهو يحتلّ المرتبة 15 من أصل 17 دولة عربية. هذا الواقع يخجل كل مواطن ومواطنة ويمسّ بشعورنا الراسخ باعتزازنا الوطني".وقالت: "لذا نعتبر اليوم أنفسنا، أصحاب قضية، وهذه القضية ليست فقط قضية الهيئات والمنظمات النسائية بل هي بالفعل قضية وطنية، يتوجب علينا معالجتها كما بقية القضايا المعيشية التي يواجهها الوطن. ولم يعد من الجائز اعتبار قضايا المرأة أقلّ أهمية من بقية القضايا التي تطرحها الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية إذ أن معالجة قضايا المرأة تساهم في إيجاد الحلول لهذه الأزمات".وتابعت: "علينا ألاّ نغض النظر عن البعد الثقافي الذي تنطوي عليه أزمتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه الأزمات تجد جذورا لها في الثقافة السياسية السائدة، ومن مرتكزات هذه الثقافة النظرة إلى التمثيل السياسي إلى تبوّء مراكز القيادة في الشأن العام على أنهما يشكلان، أولا منصّة للارتقاء إلى موقع الزعامة وليست إلا ثانويا بحالات عمل للمصلحة العامة. وفي إطار هذه الثقافة التي تتّسم بسمات النظام الأبوي، لا تكون الزعامة إلا للذكور".وأضافت: "نحن اليوم بحاجة في لبنان إلى ثورة ثقافية نستعيد معها المعاني الشريفة للعمل السياسي ولمبادئ الديمقراطية. إننا نتطلّع إلى استعادة زخم النهضة الثقافية التي رافقت نشوء الدولة اللبنانية في العشرينات من القرن الماضي. هذه النهضة التي كانت الصحافة أحد أركانها الأساسية وهي التي دعمت ونجحت في تعليم الفتيات في لبنان. لذا نعتبر اليوم أنكم، ممثلات وممثلين لوسائل الإعلام، شركاء لنا في انبعاث نهضة لبنان. ولذا نعول على الدور الذي تقومون به في مؤسساتكم وفي مواقفكم الشخصية لإبراز الروح الجديدة التي عبّرت وعبّر عنها شابات وشباب لبنان في المطالبة بالمساواة الحقيقية بين الجنسين، وفي دعم النساء المرشحات للانتخابات النيابية عن طريق إبراز مواقفهنّ وإنجازاتهنّ والتركيز على خطابهن السياسي وتوفير المساحات الإعلامية الكافية لهن، ورفض ودحض الحملات الرخيصة التي قد تشن ضدهن بصفتهن نساء".وختمت: "إننا نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يقدمن على خوض معترك الانتخابات".