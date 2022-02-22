هاجر غادرت منزلها منذ 5 أيام ولم تعد... هل شاهدتموها؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- هاجر عبده الحجيري (من مواليد عام 1990، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 17-2-2022 منزلها الكائن في بلدة كفرسلوان – بعبدا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر قرنايل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 360704-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.