لبنان

ميقاتي يتابع البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء

Lebanon 24
22-02-2022 | 10:20
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض عصر اليوم في السراي الكبير،تلاه إجتماع للجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف الكهرباء،لاستكمال البحث في الخطة التي وضعها وزير الطاقة لقطاع الكهرباء.
وضمت اللجنة،الى الوزير فياض،كلاً من:وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،وزير العدل القاضي هنري الخوري،وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار،وزير الصناعة جورج بوشكيان،وزير الإتصالات جوني القرم،وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى،وزير البيئة ناصر ياسين،وزير الزراعة عباس الحاج حسن،وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
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