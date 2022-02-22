لبنان

المساعدون القضائيون يعلقون الإعتكاف ويعودون للعمل لغاية 2 آذار المقبل

Lebanon 24
22-02-2022 | 10:22
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 صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان الآتي:
     
بعد أن وصل أسبوع الإعتكاف التحذيري الذي نفذه المساعدون القضائيون إلى نهايته، وقد نجح في إيصال صرختهم إلى المسؤولين،
وفي ضوء الجهود التي يبذلها حضرة رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتواصله المستمر مع كل من معالي وزير العدل القاضي هنري الخوري وسعادة المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وجانب مجلس القضاء الأعلى بغية إيجاد الحلول الناجعة لأحوالهم وتحقيق مطالبهم،
وإفساحاً في المجال أمام اللجنة التي شكّلها رئيس الصندوق التعاوني لإتمام المهمة التي أُوكلت اليها،
يعلن المساعدون القضائيون تعليق إعتكافهم والعودة إلى العمل بصورة طبيعية إبتداءً من صباح غدٍ الأربعاء الواقع فيه 23/2/2022 لغاية 2/3/2022 ضمناً على أن يصدر بيان كل أسبوع، كما وإعطاء مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخه لتحقيق المطالب، وإبقاء الإجتماعات مفتوحة بين اللجان لمواكبة كل جديد.
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