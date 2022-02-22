التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 37 إصابة بكورونا و19 حالة حرجة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي للمستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، وجاء فيه:"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer 300- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 300 فحص- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 37- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1614 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19- حالات وفاة: 0".