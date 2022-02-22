غرفة طرابلس نعت عضو مجلس إدارتها مجيد شماس دبوسي: ستبقى في ذاكرة المدينة

أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في بيان، عن حزنه البالغ "لخسارة الغرفة فقيدها الكبير عضو مجلس ادارتها المغفور له مجيد شماس، بعد مسيرة حافلة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وقد سجل حضوره في الحياة العامة من خلال خبرته وعزمه وثباته في تحقيق النجاحات التي كان يتطلع اليها دائما، وتميز بإدارة مشاريعه الصناعية والتجارية وقادها بإرادة صلبة جعلته نموذجا للجدية والإنتاجية التي توجها بفضائل كثيرة تميزت بها سيرته الطيبة".وقال: "كبيرنا عميدنا، كم سنفتقد حضورك بيننا، حاملا هموم المدينة والشمال. حاملا هموم التجارة والصناعة والزراعة. حاملا معنا في غرفة طرابلس الكبرى كل هموم هذا الوطن الصغير بحجمه الكبير برسالته الإنسانية. أيها الصديق الراحل مجيد شماس، ستبقى في القلب ذلك الأخ العزيز الذي لا يعوض. ستبقى في ذاكرة المدينة ذلك الرجل الذي أعطى طوال حياته دون مقابل، ألف رحمة عليك".وختم: "إننا إذ آلمنا رحيل كبير من رجالاتنا الإقتصادية نتقدم من زملائه أعضاء مجلس الإدارة وعائلته وأنسبائه ومحبيه في المجتمع الإقتصادي اللبناني بأحر التعازي وداعيا لروحه الطاهرة الراحة الأبدية".