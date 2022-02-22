وزارة الاقتصاد مستمرة في مراقبة الأسعار

قامت وزارة الاقتصاد ومراقبي الدائرة الصحية في بلدية طرابلس بجوله على المحلات التجارية والسوبرماركت لمتابعة ومراقبة الاسعار وضبطها والتاكد من الالتزام بتخفيضها وتاريخ صلاحيتها



وقد آزرت الجولة دورية من امن الدولة ودورية من الشرطة في بلدية طرابلس