لبنان

وزارة الاقتصاد مستمرة في مراقبة الأسعار

Lebanon 24
22-02-2022 | 10:30
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قامت وزارة الاقتصاد ومراقبي الدائرة الصحية في بلدية طرابلس بجوله على المحلات التجارية والسوبرماركت لمتابعة ومراقبة الاسعار وضبطها والتاكد من الالتزام بتخفيضها وتاريخ صلاحيتها

وقد آزرت الجولة دورية من امن الدولة ودورية من الشرطة في بلدية طرابلس
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طرابلس

وزارة الاقتصاد

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