ابي المنى اتصل ببري وتلقى اتصالا من الخطيب: لتكن المحطات الدستورية مدخلا للتقارب بين اللبنانيين

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا اليوم، برئيس مجلس النواب نبيه بري، شكره خلاله على تصديق مجلس النواب على القانون القاضي بزيادة عدد القضاة في محكمتي بعقلين وعاليه الدرزيتين.وتلقى ابي المنى اتصالا من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ومن مستشار المجلس الخاص مساعد رئيس مجلس امناء الجامعة الاسلامية الدكتور غازي قانصوه.لقاءاتواستقبل شيخ العقل في دار الطائفة - بيروت، مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة، وتم البحث في عدد من المواضيع والقضايا الإعلامية التي تخص المجلس المذهبي والواقع الإعلامي في المرحلة الراهنة.وكان اللقاء مناسبة اكد خلالها ابي المنى "الحفاظ على منظومتي الاعلام والقيم الاجتماعية والاخلاقية في ابراز الجوانب الايجابية والمعتدلة والخطابات الجامعة، الهادفة الى تقريب المسافات بين اللبنانيين ونبذ التفرقة والشقاق، خصوصا واننا على ابواب استحقاق انتخابي سيكون للاعلام الدور الاساسي فيه". وقال: "نتطلع في هذا السياق لان تكون المحطات الدستورية على اختلافها مدخلا للتقارب بين اللبنانيين بما يحفظ بلدنا ويصون مؤسساته، ويعزز مساحات الحريات العامة والديموقراطية وفق الاسس والمرتكزات التي تراعي حقوق الافراد والمجتمعات تحت سقف السلم الاجتماعي".كذلك استقبل الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، والمدير العام لجمعية التعليم الديني الاسلامي الدكتور محمد سماحة، وجرى التداول معهما في قضايا متصلة بالواقع التربوي بشكل عام.كما استقبل ابي المنى مدير كلية التربية في الجامعة اللبنانية - الفرع الاول الدكتور سلام نور الدين، بحضور مستشار شيخ العقل للتعليم العالي الدكتور الشيخ نابغ ذبيان، وجرى تناول مواضيع متعلقة بمستقبل الشباب الجامعي على مختلف الصعد التعليمية.ومن زوار شيخ العقل ايضا، وفد من مجلس بلدية كفرمتى برئاسة نظير خداج وضم الاعضاء: نبيل خداج، اجود الغريب وراغدة حداد، بخصوص اراض تابعة للوقف العام.تعزيةوقدم ابي المنى التعازي في قاعة دار الطائفة، الى عائلتي الصايغ وسعيد بوفاة ام نديم مليحة نجيب سعيد ارملة محمود فارس الصايغ، والى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، بحضور فاعليات واهال من العائلتين والمعزين من شخصيات سياسية ونيابية وحزبية واجتماعية مختلفة.