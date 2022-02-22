على رغم الشّائعات.. حلحلةٌ على صعيد المحروقات

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطّات جورج البراكس أنه "كان هناك تأخيرٌ بدفع المستحقات لشركات مستوردة للنفط من قبل مصرف لبنان"، وقد جرى حلّها بحسب ما كشفت آخر المعطيات.



وفي حديث عبر "لبنان24"، شدّد البراكس على أننا ما زلنا بعيدين تماماً عن أزمة محروقات وبنزين، وقال: "هناك بعض المحطات أقفلت أبوابها اليوم لأنها لم تتسلم البنزين خلال الأيام الـ3 الماضية. وحكماً، فإنّ المحروقات لن تكون متوافرة لديها، واليوم كان هناك تسليمٌ من قبل بعض الشركات".



وأوضح البراكس أن هناك مخزوناً من البنزين لدى الشركات، وبالتالي فإن لا وجود لأزمة حالياً بعكس ما يُشاع.