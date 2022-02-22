لبنان

جديد ملف بطاقات التشريج.. هذا ما شهده السوق مؤخراً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-02-2022 | 11:52
A-
A+
Doc-P-921577-637811527581649747.jpg
Doc-P-921577-637811527581649747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع إحتمال التوجّه لزيادة تعرفة الاتصالات والإنترنت في لبنان، لجأ الكثير من المواطنين إلى إجراءات سريعة تندرجُ في إطار التحضير للمرحلة الجديدة.

وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج لـ"لبنان24" إنّ "نسبة تهافت المواطنين لتشريج خطوطهم المسبقة الدفع لمدة سنة قد ازدادت كثيراً خلال الآونة الأخيرة". 

ولفتت المصادر إلى أنّ "هذا الأمر يحتاجُ الى الكثير من بطاقات التشريج، مما زاد الطلب عليها من جهة، وأدى إلى فقدانها من السوق في الآونة الأخيرة من جهة أخرى". 

وأوضحت المصادر أنّ "هناك ما يُحكى عن إمكانية تغيير في نظام تشريج الهواتف"، لكنها لفتت إلى أن "هذا الأمر قد لا يحدث إلا بعدد الدولارات الموجودة في البطاقات".

وأضافت: "قد يتم الحفاظ على البطاقة التي توفر تشريج الخط لشهر كاملٍ في حين أن عدد الدولارات  سيكون ضئيلاً. كل هذه الأمور ليست سوى توقعات وما من أمرٍ محسوم حتى الآن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2022-02-22
17:19 | 2022-02-22
17:09 | 2022-02-22
17:02 | 2022-02-22
16:54 | 2022-02-22
16:20 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website