جديد ملف بطاقات التشريج.. هذا ما شهده السوق مؤخراً

مع إحتمال التوجّه لزيادة تعرفة الاتصالات والإنترنت في لبنان، لجأ الكثير من المواطنين إلى إجراءات سريعة تندرجُ في إطار التحضير للمرحلة الجديدة.



وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج لـ"لبنان24" إنّ "نسبة تهافت المواطنين لتشريج خطوطهم المسبقة الدفع لمدة سنة قد ازدادت كثيراً خلال الآونة الأخيرة". وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج لـإنّ "نسبة تهافت المواطنين لتشريج خطوطهم المسبقة الدفع لمدة سنة قد ازدادت كثيراً خلال الآونة الأخيرة".



ولفتت المصادر إلى أنّ "هذا الأمر يحتاجُ الى الكثير من بطاقات التشريج، مما زاد الطلب عليها من جهة، وأدى إلى فقدانها من السوق في الآونة الأخيرة من جهة أخرى".



وأوضحت المصادر أنّ "هناك ما يُحكى عن إمكانية تغيير في نظام تشريج الهواتف"، لكنها لفتت إلى أن "هذا الأمر قد لا يحدث إلا بعدد الدولارات الموجودة في البطاقات".