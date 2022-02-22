رصاصاتٌ تخرق هدوء المساء.. إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سماع إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الطريق الجديدة في بيروت.

وتضاربت المعلومات حول سبب إطلاق الرصاص، في حين يُرجح أن يكون ناجماً عن احتفالٍ بإحدى المناسبات الاجتماعية في محيط منطقة الطريق الجديدة.