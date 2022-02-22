ضربٌ واعتداء في طرابلس.. ماذا حصل؟

أقدم مجهولون على سلب المواطن "ع.ل." في مدينة الميناء، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد سرق المجهولون محفظة وهاتف المواطن المُعتدى عليه، ثم فروا إلى جهة مجهولة.