لبنان

ضربٌ واعتداء في طرابلس.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:13
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أقدم مجهولون على سلب المواطن "ع.ل." في مدينة الميناء، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد سرق المجهولون محفظة وهاتف المواطن المُعتدى عليه، ثم فروا إلى جهة مجهولة.
 
 
 
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