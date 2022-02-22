لبنان

لليوم الثالث.. "نجمة داوود" تظهر مُجدداً في زحلة! (صور)

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:32
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لليوم الثالث على التوالي، أقدم مجهولون على رسمِ مجهولون نجمة داوود باللونين الأزرق والأبيض عند تقاطع الكرك بالقرب من أوجيرو في زحلة.
 
كذلك، فقد تمت أيضاً كتابة عبارة "الموت لإسرائيل". 
 
وحالياً، تواصل القوى الأمنيّة تحقيقاتها لكشف ملابسات الملف. 
 
 
 
 
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