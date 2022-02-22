لبنان

قاووق: نريدُ مشاركة واسعة في الانتخابات

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:44
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق خلال حفل تأبيني في بلدة شوكين، أن "حزب الله حزب الشهداء والانتصارات، وكلما كبر النصر كثر الأعداء والحاسدون والحاقدون"، وقال: "سنكمل درب النصر".
 
وأشار إلى أن "الانجازات الأخيرة للمقاومة هي مسيرة حسان"، معتبرا أن "هذا الإنجاز هو لكل الوطن ولفلسطين ولكل الشرفاء في مواجهة العدو الإسرائيلي"، وقال: "إن مسيرة حسان أذلت العدو الإسرائيلي وفضحت هشاشة قدراته العسكرية. لقد عادت المسيرة، بعدما حلقت في أجواء شمال فلسطين المحتلة، سالمة غانمة ضاحكة من دون أن يعلم العدو من أين أتت، وكيف خرجت، ومتى غادرت، وهذه فضيحة "جرصة" للعدو الإسرائيلي".
 
أضاف: "نجد أن الحاقدين والحاسدين يزعجهم أي انتصار للمقاومة، ولا يفاجئنا الذين كانوا مع العدو الإسرائيلي عام 1982 ويقاتلون معه جنبا إلى جنب أن يكونوا ضد أي إنجاز أو انتصار للمقاومة".
 
وتابع: "إن شبكات العمالة الأخيرة التي انكشفت، كشفت معها أن الموساد الإسرائيلي كان أول من يفبرك اتهامات ضد المقاومة، وهناك أناس مستأجرون يسوقون لهذه الاتهامات".
 
 وختم: "نحن قادمون إلى الإنتخابات، ونريد مشاركة واسعة لنحمي بلدنا وننقذه من مشاريع الفتنة الخارجية".
 
 
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