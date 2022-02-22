بشأن فحوصات الـ"PCR" في المطار.. هذا ما طلبه حمية من وزير الصحة

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية أرسل كتاباً خطياً إلى وزير الصحة فراس الأبيض، طالباً منه إلغاء فحص الـ"PCR" في المطار، وإلغاء التسجيل ورسم الـ30 دولاراً عن المنصة الالكترونية.