لبنان

بشأن فحوصات الـ"PCR" في المطار.. هذا ما طلبه حمية من وزير الصحة

Lebanon 24
22-02-2022 | 11:02
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية أرسل كتاباً خطياً إلى وزير الصحة فراس الأبيض، طالباً منه إلغاء فحص الـ"PCR" في المطار، وإلغاء التسجيل ورسم الـ30 دولاراً عن المنصة الالكترونية.
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