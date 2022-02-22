لبنان

بيانٌ من وزارة المالية بشأن رسوم السيارات.. إليكم نصّه

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:58
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية التوضيح التالي: "ان عدم تمكن المواطنين من دفع الرسوم المتوجبة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في منطقة الدكوانة اليوم، يعود الى استبدال آلية العمل من قبل الهيئة وليس لتمنع أمناء الصناديق عن العمل كما ورد في إعلان الهيئة. كما يؤكد المكتب بأن أمناء الصناديق تواجدوا في مكاتبهم طوال النهار وأنجزوا المعاملات التي تعود للآلية السابقة، فاقتضى التوضيح".
 
 
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