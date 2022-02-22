بهاء الحريري هنأ السعودية في ذكرى التأسيس.. ماذا قال عن لبنان؟

غرّد رجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية: "في يوم تأسيس المملكة العربية السعودية يشكر الشعب اللبناني دعم المملكة الثابت لبلده، ونتطلع إلى وقت يتمكن فيه لبنان من أن يعود عضوا فاعلا في المجتمعين العربي والدولي".

