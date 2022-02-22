لبنان

الراعي استقبل رئيس البرلمان الأوروبي السابق وسفيرة لبنان في روما

Lebanon 24
22-02-2022 | 13:27
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في المعهد الحبري الماروني في روما، رئيس البرلمان الأوروبي السابق النائب أنطونيو تاجاني، يرافقه النائب لورينزو تشيزا، وكان عرض للاوضاع في لبنان ولوسائل دعم الشعب اللبناني في الظروف الحالية.
 
كما التقى الراعي سفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر، ثم القائد السابق للكتيبة الايطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان الجنرال ديوداتو ابانيارا، وقلده الراعي وسام مار مارون، تقديرا لجهوده ولخدماته الكبرى في لبنان ومن أجله.
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