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لبنان
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من حشيشة الكيف (صور)
Lebanon 24
22-02-2022
|
13:40
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 22/ 2/ 2022 دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات منزل المطلوب (ع.أ) في بلدة الفاعور- زحلة لإقدامه على إطلاق نار من سلاح حربي في وقت سابق، وضبطت داخل منزله سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف عدد 2 مع الذخيرة العائدة لهما وأعتدة عسكرية مختلفة.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الفاعور- زحلة منزل المواطن (ف.ع) وأوقفته، وهو مطلوب لإقدامه على ترويج المخدرات وبيعها لأشخاص قاصرين في مدينة زحلة ومحيطها. وقد ضبطت الدورية داخل منزله كمية كبيرة من حشيشة الكيف والمخدرات وعدداً من الأسلحة الحربية وعملة مزورة.
وفي منطقة الشراونة - بعلبك، دهمت دورية من مديرية المخابرات مخرطة تعود للمطلوب (س.ع)، حيث ضبطت زند حفارة عدد 2 وبداخلها كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف قدرت بحوالى الطن موضبة داخل أكياس ملونة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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