لبنان

تصريحٌ جديد.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
22-02-2022 | 13:43
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في دردشة مع قناة الـ"OTV" أن "مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز"، مشيراً إلى أنه "من المستحيل أن يفرط بها"، وقال: "الخط 29 كان خطا تفاوضيا، والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل الى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان".
 
وسأل: "لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة بإفادته بشأنها. ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيدا، وسأبقى أعمل لنعرف الحقيقة".
 
وشدد على أن "الإنتخابات المقبلة ستكون بموعدها"، داعياً "اللبنانيين واللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين في دولة قوية وعادلة"، وقال: "على الناس أن يميزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا الى هنا وكيف، ويصوتوا على هذا الأساس".

وتوجه الى الشباب وخاطبهم قائلا: "ان مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهداً الا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد، فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً".
 
وختم: "كلمتي الى اللبنانيين: عيشوا أحرارا لدقائق وراء العازل تعيشون أحراراً كل الحياة".
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