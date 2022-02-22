اعتصام لأهالي الدورة وبرج حمود: نرفضُ بناء خزانات غاز في المنطقة

نفذ عدد من العمال وأهالي منطقة الدورة وبرج حمود اعتصاما تحت شعار "أرواحنا ليست لعبة... ما متنا بس شفنا مين مات"، وذلك رفضا لبناء خزانات غاز على العقار رقم 27 في المنطقة.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بـ"إزالة المخالفات فوراً ومحاسبة المخالفين والمسؤولين عن الضرر الذي سيلحق بهم والذي يؤدي حتماً إلى إنفجار ثان مشابه لإنفجار مرفأ بيروت".

من جهتها وزعت "الحركة البيئية اللبنانية" بياناً قالت فيه: "كي لا تتكرر مجزرة الرابع من آب، ويدفع الشعب اللبناني ثمناً باهظاً أيضاً، ندعو السلطات المعنية الى الاسراع في وضع مخطط توجيهي عام في مناطق وجود شركات الغاز والوقود، يحدد فيه الأماكن التي يمكن استخدامها بعيدا عن الأماكن السكنية والتجارية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة السكان والعاملين في المؤسسات نفسها".

أضاف البيان: "تدور المعلومات حول دراسة مخطط توجيهي أعدها محافظ جبل لبنان حول الموضوع نفسه، لذلك تطلب الحركة البيئية اللبنانية من المعنيين الدعوة الى اجتماع عام يضم كل الجهات المعنية، من وزارات ونقابة المهندسين والصناعيين اللبنانيين، الى حوار وطني صادق ونقاش مخطط توجيهي يحفظ استمرارية عمل القطاع الاقتصادي المهم، ويحدد الشروط المطلوبة للحفاظ على صحة السكان وسلامتهم خلال العقود القادمة".