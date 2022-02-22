طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟

مع ارتفاع أسعار الحديد واحتسابها بالدولار، يلجأ الكثير من اللبنانيين إلى بيع ما لديهم من خُردة حديدية من أجل الاستفادة من ثمنها، خصوصاً إذا كان بالدولار الأميركي.

ونشطت مؤخراً أعمال المنشآت المخصصة للخردة، إذ تستقبلُ الكثير من الحديد الذي يأتي به المواطنون إلى هناك من أجل بيعه.

وحالياً، يتراوح كيلو الحديد بين 2 و 4 دولارات، في حين أن كيلو البلاستيك يصل إلى دولارين كحدّ أدنى في بعض الأماكن.