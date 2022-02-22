لبنان

طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-02-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-921651-637811616348309306.jpg
Doc-P-921651-637811616348309306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع ارتفاع أسعار الحديد واحتسابها بالدولار، يلجأ الكثير من اللبنانيين إلى بيع ما لديهم من خُردة حديدية من أجل الاستفادة من ثمنها، خصوصاً إذا كان بالدولار الأميركي.
ونشطت مؤخراً أعمال المنشآت المخصصة للخردة، إذ تستقبلُ الكثير من الحديد الذي يأتي به المواطنون إلى هناك من أجل بيعه. 
وحالياً، يتراوح كيلو الحديد بين 2 و 4 دولارات، في حين أن كيلو البلاستيك يصل إلى دولارين كحدّ أدنى في بعض الأماكن.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2022-02-22
17:19 | 2022-02-22
17:09 | 2022-02-22
17:02 | 2022-02-22
16:54 | 2022-02-22
16:20 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website