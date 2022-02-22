الجيش: زورق حربي للعدو خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:





"بتاريخ 22/ 2/ 2022 الساعة 00.45 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 396 متراً ولمدة 3 دقائق. تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيانٍ آخر، أعلن الجيش أنه "بتاريخ 23/ 2/ 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، حولا، مركبا ويارون".



