صورة تاريخية من بيروت عمرُها أكثر من 100 عام.. شاهدوها

نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة قديمة جداً ونادرة تعود لجامع المصيطبة في بيروت.

وبحسب الصفحة، فإن تاريخ الصورة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، يعود إلى العام 1920.

كذلك، نشر أحد المتابعين نسخة ملونة من الصورة نفسها، وقد أظهرت تفاصيل عديدة فيها.