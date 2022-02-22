3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد المصيلح

أصيب 3 أشخاص بجروح جراء حادث سير على أوتوستراد المصيلح، حيث تدهور "بيك آب".

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد نقل الجرحى إلى إحدى مستشفيات المنطقة، في حين شهدت المنطقة زحمة سير خانقة.