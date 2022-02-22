لبنان

3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد المصيلح

Lebanon 24
22-02-2022 | 16:20
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أصيب 3 أشخاص بجروح جراء حادث سير على أوتوستراد المصيلح، حيث تدهور "بيك آب". 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد نقل الجرحى إلى إحدى مستشفيات المنطقة، في حين شهدت المنطقة زحمة سير خانقة. 
 
 
 
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