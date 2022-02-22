لبنان

الحوت لـ"الأنباء" الكويتية: عهد عون من أسوأ العهود التي مرّت على لبنان

Lebanon 24
22-02-2022 | 17:02
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أكّد رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية في لبنان النائب السابق د. عماد الحوت ان "الجماعة حسمت قرارها بخوض الانتخابات النيابية، انطلاقاً من تحملها لمسؤوليتها تجاه ساحتها، وعلى قاعدة التعاون مع الآخرين لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن عموما، والمكون السني خصوصا".
وأشار إلى انها "سمّت مرشّحين في أكثر من دائرة، ولكنها لم تعلن عنهم بعد، بانتظار استكمال مشاوراتها مع الحالة الإسلامية، ومع الجهات والشخصيات السنية الأخرى".
ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى ان "برنامج الجماعة يقوم على 6 عناوين رئيسية، دولة المواطنة والمؤسسات، اقتصاد إنتاجي وعدالة اجتماعية، نزاهة وحكم رشيد، مجتمع قيم وتمكين، سيادة وتحييد، وتعزيز الدور وتأكيد الشراكة".
وأضاف: "على صعيد اللوائح، لم ننه مشاوراتنا بعد، ولكن سنتحالف مع من يتفق معنا بالخطوط العريضة لبرنامجنا، ونحن مستمرون بالتشاور مع دار الفتوى وهي تقوم بجهد على مستوى المكونات المجتمعية والشعبية، وبمروحة اتصالات ومشاورات مع أكبر شريحة من الفعاليات والمكونات المجتمعية من هيئات وعائلات في المناطق المختلفة".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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