مؤتمر صحافي للسنيورة اليوم

يعقد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة اليوم مؤتمراً صحافياً يحدد فيه الملامح الأساسية المطلوبة في المشهد السياسي السني عشية الانتخابات.

(الجريدة الكويتية)