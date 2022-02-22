لبنان

مؤتمر صحافي للسنيورة اليوم

Lebanon 24
22-02-2022 | 17:19
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يعقد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة اليوم مؤتمراً صحافياً يحدد فيه الملامح الأساسية المطلوبة في المشهد السياسي السني عشية الانتخابات.
(الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
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