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لبنان
مؤتمر صحافي للسنيورة اليوم
Lebanon 24
22-02-2022
|
17:19
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يعقد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة اليوم مؤتمراً صحافياً يحدد فيه الملامح الأساسية المطلوبة في المشهد السياسي السني عشية الانتخابات.
(الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
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