لبنان

تنسيق أميركي فرنسي بشأن لبنان

Lebanon 24
22-02-2022 | 17:25
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كشفت أوساط ديبلوماسية لـ "السياسة" الكويتية أن "تنسيقاً أميركياً فرنسياً يجري بخصوص الأوضاع في لبنان، سيظهر من خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل، والذي سيحمل معه رسائل مشتركة باسم الجانبين، تؤكد على ضرورة التزام لبنان بتعهداته أمام المجتمع الدولي"، مشدّدة على أن "كلاً من واشنطن وباريس لن تتهاونا تجاه أي تنصل من جانب المسؤولين اللبنانيين حيال هذين الاستحقاقين".
وكشفت أن "الولايات المتحدة وفرنسا تدعمان بشكل  كامل الورقة الكويتية، باعتبارها مطلباً خليجياً ودولياً، يفرض على الجانب اللبناني تنفيذه".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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