لبنان

خطّة الكهرباء تخضع للدراسة في اللجنة الوزارية الخاصّة بها

Lebanon 24
22-02-2022 | 18:26
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قالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "خطة الكهرباء لا تزال تخضع للدراسة في اللجنة الوزارية الخاصة بها وان الاجتماع المقبل لها يعقد يوم الجمعة على أن تحال عند الانتهاء من الدرس إلى مجلس الوزراء".
لكن أوساط مراقبة سألت عبر "اللواء" عن سبب مناقشة الخطة في لجنة وزارية وليس في مجلس الوزراء مع العلم أن ١٢ وزيرا يمثلون مختلف الاتجاهات يشاركون في البحث".
وأعربت عن اعتقادها أنه بالنسبة إلى المعنيين فقد يساعد ذلك على سحب فتيل أي توتر وتحضير أرضية البحث المفصل في مجلس الوزراء المنوي انعقاده في قصر بعبدا.
ورأت أن "مجلس الوزراء السابق لم يشكل لجنة وزارية للكهرباء وإن الاتفاق عليها تم لاحقاً.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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