20
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"كلنا إرادة" ترشّح أسامة سعد ومحاولة لتوحيد المعارضة في "الجنوب الثالثة"
Lebanon 24
22-02-2022
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": دعت مجموعة «كلنا إرادة» عدداً من المرشحين الى الانتخابات النيابية في دوائر الجنوب الثلاث، الذين تدرس تبنّي ترشيحهم والناشطين الذين يعتزمون العمل في ماكيناتهم الانتخابية. ويشمل اللقاء عرضاً لنتائج الإحصاء الميداني الذي أجرته المجموعة لاستطلاع آراء الناخبين في الجنوب وسائر المناطق، على أن يكون لقاء اليوم في الرميلة تدشيناً للحملة الانتخابية التي ترعاها المجموعة تمويلاً ودعماً تقنياً وإعلامياً. وأبرز ما يميز اللقاء، الإعلان المنتظر لترشح الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على لوائح المجموعة ضمن لائحة من المستقلين. وبات من شبه المحسوم أن «كلنا إرادة» ستتبنى مرشحين مقربين من أجواء اليسار والشيوعيين، علماً بأن هذا التبنّي يشمل تمويل الحملات الانتخابية وتدريب المرشحين ومندوبيهم والناشطين في ماكيناتهم الانتخابية على التقنيات الحديثة للعملية الانتخابية من مراقبة الاقتراع الى فرز الأصوات، وتزويدهم بأجهزة ذكية مرتبطة بغرفة عمليات موحدة.
وفي" الاخبار " ايضا: تكثّف القوى المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة جهودها بهدف خوض الانتخابات النيابية المقبلة بلائحة واحدة تضم مجموعات «انتفاضة 17 تشرين» والقوى والأحزاب التقليدية كالحزب الشيوعي وحركة الشعب.
وقد أفضى مسار الاتصالات الذي بدأ قبل مدة إلى اجتماع قوى مختلفة برؤيتها وطروحاتها السياسية على طاولة بحثٍ واحدة مرات عدّة، على أمل الاتفاق على وثيقة سياسية وبرنامج انتخابي موحّد. وتضم الاجتماعات كلاً من: الحزب الشيوعي ومنظّمة العمل وحزب الطليعة وحركة الشعب وحركة وعي وحزب الكتلة الوطنية الذي افتتح مكتبه أخيراً في المنطقة والناشط تحت اسم «وطني هويتي»، ومجموعة «عامية 17 تشرين» التي نشطت خلال الانتفاضة وتعمل اليوم جنوباً تحت اسم «نجم» اختصاراً لعبارة (نبض جنوب مقاوم)، علماً بأن «نجم» أعلنت قبل أيامٍ ترشيح علي مراد، من بلدة عيترون، وهو أستاذ جامعي في القانون، عن أحد المقاعد الشيعية في مدينة بنت جبيل.إلى جانب هؤلاء، تضم الاجتماعات المتواصلة ناشطي «خيمة النبطية»، التي شيّدت أثناء الانتفاضة وكانت مركز نشاط المنتفضين آنذاك، ومستقلين من المدينة ينشطون في الشأن العام، وناشطي «خيمة حاصبيا ــــ مرجعيون»، وناشطين من بنت جبيل.وبحسب المعلومات، سيعقد اجتماع الجمعة المقبل في قضاء النبطية يضم ناشطين وشخصيات مستقلة من المدينة إلى جانب الأحزاب والقوى المذكورة أعلاه، لمناقشة معايير الترشح والوثيقة السياسية للقضاء.وتضم دائرة الجنوب الثالثة أقضية: بنت جبيل، النبطية ومرجعيون حاصبيا. مجموع المقاعد فيها 11، ثمانية منها من حصة الطائفة الشيعية، وتتوزّع المقاعد الثلاثة المتبقية على كل من: السنّة، الدروز والروم الأرثوذكس
تابع
الأكثر قراءة
"الفريش دولار"... مصدر جديد للحصول عليه!
Lebanon 24
"الفريش دولار"... مصدر جديد للحصول عليه!
06:42 | 2022-02-22
22/02/2022 06:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟
Lebanon 24
طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟
14:30 | 2022-02-22
22/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
تصريحٌ جديد.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان
13:43 | 2022-02-22
22/02/2022 01:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في وادي خالد.. اشتباكات عنيفة عند الحدود اللبنانية - السورية
Lebanon 24
توتر كبير في وادي خالد.. اشتباكات عنيفة عند الحدود اللبنانية - السورية
11:12 | 2022-02-22
22/02/2022 11:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اخراج الوالد وابنه جثة من البئر... هكذا ودعتهما بلدة مشمش (فيديو)
Lebanon 24
بعد اخراج الوالد وابنه جثة من البئر... هكذا ودعتهما بلدة مشمش (فيديو)
06:00 | 2022-02-22
22/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:24 | 2022-02-23
السنيورة: نواجه أزمة وطنية لا أزمة طائفية
04:15 | 2022-02-23
أسعار الخبز سترتفع.. والحق "عالأوكران"!
04:07 | 2022-02-23
LAU تطلق خططا لإنشاء حرم جامعي في بغداد خلال 3 سنوات
04:04 | 2022-02-23
مجهول ألقى قنبلة صوتية في القبة... هذه هي الأضرار (صور)
04:01 | 2022-02-23
التجمع الطبي الاجتماعي : لم نصل الى المناعة المجتمعية حتى اللحظة!
04:00 | 2022-02-23
أبو الغيط ووزراء عدل عرب في بيروت لدعم البحث العلمي
فيديو
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
23/02/2022 11:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
23/02/2022 11:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
10:20 | 2022-02-22
23/02/2022 11:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact