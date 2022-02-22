"كلنا إرادة" ترشّح أسامة سعد ومحاولة لتوحيد المعارضة في "الجنوب الثالثة"

كتبت" الاخبار": دعت مجموعة «كلنا إرادة» عدداً من المرشحين الى الانتخابات النيابية في دوائر الجنوب الثلاث، الذين تدرس تبنّي ترشيحهم والناشطين الذين يعتزمون العمل في ماكيناتهم الانتخابية. ويشمل اللقاء عرضاً لنتائج الإحصاء الميداني الذي أجرته المجموعة لاستطلاع آراء الناخبين في الجنوب وسائر المناطق، على أن يكون لقاء اليوم في الرميلة تدشيناً للحملة الانتخابية التي ترعاها المجموعة تمويلاً ودعماً تقنياً وإعلامياً. وأبرز ما يميز اللقاء، الإعلان المنتظر لترشح الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على لوائح المجموعة ضمن لائحة من المستقلين. وبات من شبه المحسوم أن «كلنا إرادة» ستتبنى مرشحين مقربين من أجواء اليسار والشيوعيين، علماً بأن هذا التبنّي يشمل تمويل الحملات الانتخابية وتدريب المرشحين ومندوبيهم والناشطين في ماكيناتهم الانتخابية على التقنيات الحديثة للعملية الانتخابية من مراقبة الاقتراع الى فرز الأصوات، وتزويدهم بأجهزة ذكية مرتبطة بغرفة عمليات موحدة.وفي" الاخبار " ايضا: تكثّف القوى المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة جهودها بهدف خوض الانتخابات النيابية المقبلة بلائحة واحدة تضم مجموعات «انتفاضة 17 تشرين» والقوى والأحزاب التقليدية كالحزب الشيوعي وحركة الشعب.وقد أفضى مسار الاتصالات الذي بدأ قبل مدة إلى اجتماع قوى مختلفة برؤيتها وطروحاتها السياسية على طاولة بحثٍ واحدة مرات عدّة، على أمل الاتفاق على وثيقة سياسية وبرنامج انتخابي موحّد. وتضم الاجتماعات كلاً من: الحزب الشيوعي ومنظّمة العمل وحزب الطليعة وحركة الشعب وحركة وعي وحزب الكتلة الوطنية الذي افتتح مكتبه أخيراً في المنطقة والناشط تحت اسم «وطني هويتي»، ومجموعة «عامية 17 تشرين» التي نشطت خلال الانتفاضة وتعمل اليوم جنوباً تحت اسم «نجم» اختصاراً لعبارة (نبض جنوب مقاوم)، علماً بأن «نجم» أعلنت قبل أيامٍ ترشيح علي مراد، من بلدة عيترون، وهو أستاذ جامعي في القانون، عن أحد المقاعد الشيعية في مدينة بنت جبيل.إلى جانب هؤلاء، تضم الاجتماعات المتواصلة ناشطي «خيمة النبطية»، التي شيّدت أثناء الانتفاضة وكانت مركز نشاط المنتفضين آنذاك، ومستقلين من المدينة ينشطون في الشأن العام، وناشطي «خيمة حاصبيا ــــ مرجعيون»، وناشطين من بنت جبيل.وبحسب المعلومات، سيعقد اجتماع الجمعة المقبل في قضاء النبطية يضم ناشطين وشخصيات مستقلة من المدينة إلى جانب الأحزاب والقوى المذكورة أعلاه، لمناقشة معايير الترشح والوثيقة السياسية للقضاء.وتضم دائرة الجنوب الثالثة أقضية: بنت جبيل، النبطية ومرجعيون حاصبيا. مجموع المقاعد فيها 11، ثمانية منها من حصة الطائفة الشيعية، وتتوزّع المقاعد الثلاثة المتبقية على كل من: السنّة، الدروز والروم الأرثوذكس