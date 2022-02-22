20
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التيار الوطني الحر و"الانتصار" المبكر
Lebanon 24
22-02-2022
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": يتحول التيار الوطني الحر من حال الترقب والانكفاء كما في الأشهر التي أعقبت 17 تشرين، الى ما يشبه الإعلان المبكر عن فوز المحور المحلي والإقليمي الذي ينتمي إليه، الأمر الذي يجعله حكماً في رأس لائحة المستفيدين محلياً.
ففي مجالسه الحزبية والشعبية، حديث عن أنه بات متقدماً الى حد كبير في المسار الإقليمي والدولي ما يمكن أن يُترجم في الساحة المحلية، وهناك فائق من الثقة الزائدة بأن «الانتصار» أصبح ورقة في رصيده. يدور الكلام من النجاحات في الخارج الى الداخل، أي في استثمار ملامح اتفاق أميركي ــــ إيراني مبكر، أو فائض القوة في دور روسيا في أوروبا ومواجهة الولايات المتحدة في أوكرانيا، أو في «استقرار» النظام السوري وعودة الحرارة الى العلاقة بين التيار ودمشق، الى تمنّع الدول العربية عن اتخاذ خطوات جرى التلويح بها ضد لبنان، ومجموعة مؤشرات يعتقد أنها تصبّ في مصلحته.هذا الشعور باحتمالات حدوث متغيرات في الواقع اللبناني، ومنها ما يتقاطع مع دور حزب الله وصفقة تلزيم المرفأ عيّنة منها، يدفع التيار الى الرهان أكثر فأكثر على ارتفاع منسوب استفادته منها بقدر استفادة حلفائه. وهناك مستويان من تعامل التيار مع الاستحقاقات المقبلة، المحلي الصرف المتعلق بالانتخابات النيابية، والبعد الإقليمي والدولي لاستحقاق رئاسة الجمهورية، وما بينهما رؤيته للنظام اللبناني.في المستوى الأول، يتصرف التيار على أنه الطرف الأكثر اطمئناناً لما قد يحصده في الانتخابات بإعلان نتائجه مسبقاً في أوساطه وعدد مقاعده، محدداً مواقع الخسارة التي ستلحق بمقاعد القوى الأخرى وتعثّر خصومه. يلعب التيار لعبة إعلامية وشعبية في قاعدته، بوضع ناخبيه في صورة الفوز المحتم، رغم ما تعرفه قياداته من حقائق «علمية بالأرقام»، تتعلق باتجاهات القاعدة ومدى الخسارة التي لحقت به نتيجة سنوات من الممارسة الداخلية الحزبية وسياسته في ظل العهد الحالي. لكن مما لاشك فيه أن بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ضامناً للتيار وفي قصر بعبدا، لا يزال يمثل بالنسبة الى التيار حصانة لا يمكن تجاهلها. كما لا يمكن تجاهل محاولته الاستفادة من الترويج لشعار متعلق بالملاحظات على ورقة التفاهم وتطويره من أجل تمتين القاعدة الشعبية، حتى لو لم يحصل هذا التطوير.في المقابل، يزيد رهان التيار في شكل تصاعدي، في مجالسه، على التشرذم في المعسكر الذي يواجهه، من تفتت أصوات الناخبين وانقسام القوى المعارضة له، سواء كانت حزبية أو مستقلة. وهذا الأمر يعوّل عليه مع كل تعثّر في صوغ تحالفات بين خصوم العهد.رغم كل ذلك، يتعامل التيار مع الانتخابات كأنها ليست الشغل الشاغل والأوحد، فيصرف كل ما في جعبته فيها. بالعكس، فإن النافذة التي لا يزال يتمسّك بها تتعلق بالتمديد للمجلس النيابي. هنا يكمن الاستثمار الداخلي، إذ يعوّل التيار على التمديد، رغم كل التصريحات وجولات الاستعداد للانتخابات النيابية. في مكان مفصلي، يصبح التمديد حاجة له ومعبراً أساسياً لمرحلة سياسية تتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية وما بعدها، لأنها لا تزال تشكل المساحة الأكثر أماناً والأقل خطورة. لكن خطوة الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي تثير الأسئلة حول مسار التمديد، الذي بدا واضحاً أن نواب المستقبل لن يسيروا به بل سيقدمون استقالتهم من المجلس النيابي في حال السير به، ما يجعل التيار وحزب الله وحركة أمل، إذا ما اتخذ قرار التمديد على مستوى خارجي، في صف واحد، مقابل معارضي التمديد. وهذا المسلك يصبح أكثر خطورة على الوضع الداخلي إذا جمعت الأصوات الكافية من أجل تحقيقه، وخصوصاً أن الكلام الداخلي يتحدث عن جملة ذرائع وأساليب تحت الطاولة لا تزال صالحة لاستخدامها من أجل تطيير الانتخابات.
تابع
الأكثر قراءة
"الفريش دولار"... مصدر جديد للحصول عليه!
Lebanon 24
"الفريش دولار"... مصدر جديد للحصول عليه!
06:42 | 2022-02-22
22/02/2022 06:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟
Lebanon 24
طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟
14:30 | 2022-02-22
22/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
تصريحٌ جديد.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان
13:43 | 2022-02-22
22/02/2022 01:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في وادي خالد.. اشتباكات عنيفة عند الحدود اللبنانية - السورية
Lebanon 24
توتر كبير في وادي خالد.. اشتباكات عنيفة عند الحدود اللبنانية - السورية
11:12 | 2022-02-22
22/02/2022 11:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اخراج الوالد وابنه جثة من البئر... هكذا ودعتهما بلدة مشمش (فيديو)
Lebanon 24
بعد اخراج الوالد وابنه جثة من البئر... هكذا ودعتهما بلدة مشمش (فيديو)
06:00 | 2022-02-22
22/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:24 | 2022-02-23
السنيورة: نواجه أزمة وطنية لا أزمة طائفية
04:15 | 2022-02-23
أسعار الخبز سترتفع.. والحق "عالأوكران"!
04:07 | 2022-02-23
LAU تطلق خططا لإنشاء حرم جامعي في بغداد خلال 3 سنوات
04:04 | 2022-02-23
مجهول ألقى قنبلة صوتية في القبة... هذه هي الأضرار (صور)
04:01 | 2022-02-23
التجمع الطبي الاجتماعي : لم نصل الى المناعة المجتمعية حتى اللحظة!
04:00 | 2022-02-23
أبو الغيط ووزراء عدل عرب في بيروت لدعم البحث العلمي
فيديو
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
23/02/2022 11:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
23/02/2022 11:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
10:20 | 2022-02-22
23/02/2022 11:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact