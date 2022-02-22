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لبنان
خريطة تفاهمات "المعارضات"...وخلافاتها
Lebanon 24
22-02-2022
|
23:12
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كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": تكثف القوى التي تطلق على نفسها توصيف «القوى التغييرية» والقوى المعارضة اجتماعاتها على أمل التوصل الى تفاهمات انتخابية تمكّنها من عبور الاستحقاق النيابي بجدارة ونجاح،.
ووفق خريطة الدوائر الانتخابية يتبيّن الآتي:عكار: لا تزال حالة الارتباك سائدة. ثمة حالة اعتراضية على الارض ولكن غير منظّمة على نحو مركزي. ولذا تواجه مهمة تأليف اللائحة.طرابلس: ثمة امكانية لقيام لائحة معارضة أو لائحتين حيث يعمل «تحالف وطني» مع المجموعات الطرابلسية، و»الكتلة الوطنية» لتنظيم الصفوف وثمة امكانية عالية لتأليف لائحة جدية.الدائرة الثالثة: يفترض أن تعلن مجموعة «شمالنا» يوم الاحد المرشحين العشرة الذين سيخوضون المعركة. بالتوازي يحضّر ميشال معوض مع «الكتائب» ومجد حرب لائحتهم ولو أن «شمالنا» انتزعت منهم «يافطة الثورة» وبات احتمال التفاهم بينهما صعباً.كسروان - جبيل: بالمبدأ نجح التفاوض بين «الكتائب» و»الكتلة» ونعمة افرام خصوصاً وأنّ مجموعات الحراك الشعبي لم تتمكن من تأطير حالتها في الدائرة، كون «القوات» كانت تمسك بالشارع مع أن هناك رأياً عاماً معارضاً. ولهذا لا امكانية لقيام لائحة موازية أسوة بدوائر اخرى.المتن: تعمل «الكتائب» على الاستحواذ على «يافطة المعارضة» في المتن مع غسان مخيبر المدعوم من «الكتلة»، بمشاركة مجموعة «الخط الأحمر»، و»الخط التاريخي». ثمة احتمال لقيام لائحة معارضة ثانية لكنها لا تتمتع بالثقل.بعبدا: لا تزال المفاوضات غير مكتملة بسبب موقف «الكتائب» الذي يفترض به أن يكتفي بدعم اللائحة من دون ترشيح حزبي كي تتوحّد كل مجموعات الحراك في صيغة واحدة، الا أن احتمال ترشيح «الكتائب» للحزبي السابق غابي سمعان يعيق التفاهم الشامل وقد يؤدي ذلك الى قيام لائحتين، مع العلم أن الطموح هو الاتفاق على لائحة تضم «الخط التاريخي»، «الكتلة الوطنية»، مرشح من آل الحلو، زياد عقل، واصف الحركة، «لحقي»، ومدعومة من «الكتائب». الشوف عاليه: أغلب المجموعات التقت في ائتلاف «القوى الثورية» ويطالبون مارك ضو بالترشح معهم كمستقل، بعد الخروج من «جبهة المعارضة».زحلة: ثمة مجموعات كثيرة لكنها تواجه أزمة ترشيحات جذّابة ولذا وقع الخلاف حول طرح التفاهم مع ميشال ضاهر، الذي تحمّست بعض المجموعات للتحالف معه فيما ترفض مجموعات اخرى.البقاع الغربي: استعجلت مجموعة «سهلنا والجبل» لرفع يافطة المعارضة لتأليف لائحة.بعلبك الهرمل: الحراك ضعيف.بيروت الاولى: المفاوضات جارية على قدم وساق بين بولا يعقوبيان وأغلب المجموعات لتأليف لائحة مشتركة فيما «الكتائب» عبر نديم الجميل في لائحة منافسة. بيروت الثانية: لا تزال ضبابية. يحاول النائب فؤاد مخزومي التفاهم مع بعض المجموعات لكن بعضها يمانع. جزين: لا وجود لمجموعات قوية أو منظمة ويتم التنسيق مع اسامة سعد مع أنه مطروح على شربل نحاس أن يترشح عن المقعد الكاثوليكي ، لكن مجموعة «مواطنون ومواطنات» لا تزال خارج كل المفاوضات. النبطية - بنت جبيل - حاصبيا - مرجعيون: يفترض أن يتم الاعلان قريباً عن لائحة «لجنوبنا» بعد الانتهاء من آلية الترشح والاختيار، وهي تضمّ كل المجموعات الموجودة في المنطقة وفي طليعتهم «الحزب الشيوعي». صور- الزهراني: ثمة محاولة لاعتماد تجربة دائرة بنت جبيل النبطية.
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