لبنان

سلام ليس"في هذا التوجه"

Lebanon 24
22-02-2022 | 23:41
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ترددت معلومات عن احتمال ترشح الدكتور نواف سلام في دائرة بيروت الثانية. لكن بعض المتصلين به اكدوا لـ«الجمهورية» انه نفى وجود هذا التوجّه لديه، فيما قال آخرون انه يستطلع الوضع ولم يتخذ اي موقف بعد.
 
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نواف سلام

لبنان

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