العواصف الثلجية لم تنتهِ بعد.. هكذا سيكون الطقس حتى الأسبوع الأول من آذار

أفادت صفحة "الارصاد الجوية في لبنان" اننا على موعد مع منخفض جوي غدا الخميس يحمل الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع انخفاض على درجات الحرارة مع رياح قوية باردة تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة وستلامس الثلوج 1100 متر يوم الجمعة ويستمر المنخفض حتى يوم الاحد بوتيرة اقل عن يوم الجمعة.

وحذرت من انه يصل المنخفض الجوي المترافق مع رياح قوية تصل سرعتها الى 80 كلم في الساعة ما قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وأعمدة، وأشجار قد تشكّل خطراً على السّلامة العامّة، لذا على المواطنين تجنّب التنقل سيرا على الأقدام والقيادة بحذر، واتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية، والأشجار تحسبا لاقتلاعها.

في التفاصيل:

طقس الأربعاء 23 شباط: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، طقس مشمس ودافئ مع رياح قوية خاصةً ليلاً.

طقس الخميس 24 شباط: غائم نهاراً مع امطار متفرقة يصبح الطقس غير مستقر خاصةً ليلاً عاصف مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل كبير عن يوم الاربعاء ويصبح الطقس بارد جداً مع امطار غزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية مع تساقط غزير لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم.

طقس الجمعة 25 شباط: غير مستقر وعاصف مع انخفاض بدرجات الحرارة تشتد الامطار اكثر وتصبح غزيرة اكثر يرافقها عواصف رعدية مع تساقط غزير لحبات البرد و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم.

طقس السبت 26 شباط: غير مستقر وبارد تخف وتيرة تساقط الامطار وتصبح متفرقة وغير شاملة على ان ينحسر المنخفض بشكل كامل يوم الاحد.

تحذير من الأمطار الغزيرة التي سوف تسبب سيول جارفة لفترات خاصةً يوم الجمعة.

وأضافت الصفحة ان لبنان على موعد ايضاً مع عاصفة ثلجية بين الفترة الممتدة من 28 شباط وحتى 6 آذار حيث خلال هذه الفترة ستضرب عاصفة ثلجية وسنرى الثلوج مرة اخرى على المرتفعات المتدنية.

‏‎

من جهتها توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس اليوم الأربعاء قليل الغيوم صباحا، يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مع احتمال ظهور الغبار في الأجواء والتي تسوء معه الرؤية.