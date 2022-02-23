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لبنان
جعجع بحث مع سفيرة سويسرا التطورات السياسيّة في البلاد
Lebanon 24
23-02-2022
|
01:08
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استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، سفيرة سويسرا في لبنان Dr. Marion WEICHELT ترافقها نائبتها Maja Messmer Mokhtar، في المقر العام للحزب في معراب، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق د. ريشار قيومجيان والمهندس روجيه راجح. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.
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