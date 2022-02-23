لبنان

الارقام غيّرت حسابات سكاف "السنيّة" وهذا ما قد يحصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2022 | 01:15
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أصبحت لائحة رئيسة الكتلة الوطنية ميريام سكاف واضحة المعالم لإنتخابات ٢٠٢٢ عن دائرة قضاء زحلة.

وفي معلومات من داخل الماكينة الإنتخابية لسكاف انها نجحت في سحب بعض مجموعات الثورة، وان اللائحة ستضم عيد عازار عن المقعد الارثوذكسي وكذلك النائب الدكتور عاصم عراجي باعتباره "السني الأقوى في البقاع الأوسط لأنه يبقى يحمل لون ونهج تيار المستقبل"، كما تقول مصادر اللائحة.

ولكن، وفق المصادر نفسها، فانه، بعد حسابات اجرتها الماكينة الانتخابية للكتلة الشعبية تبين أن عراجي سيتقدم على سكاف بالأصوات التفضيلية لضيق الخيارات السنية الجدية ، وفي هذه الحالة يكون حاصل هذه اللائحة لعراجي وليس لسكاف رئيسة اللائحة، وربما من الأفضل الا يكون الاثنان على لائحة واحدة، ما قد يدفع الى اعادة النظر بالتحالف الانتخابي ككل

المصدر: لبنان 24

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