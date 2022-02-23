لبنان

هذا ما تروّج له "القوات اللبنانية" فكيف سيرد "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2022 | 01:45
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يُجري مسؤولون ناشطون في حزب "القوات اللبنانية" اتصالات سياسية مع فاعليات ناشطة في مناطق مختلفة بغية دراسة الواقع الانتخابي الخاص به،مع وجود نية له بطرح أسماء وترشيحات جديدة من خارج الاصطفاف الحزبي.

وأوضحت المصادر أن "القوات تروج خلال الاتصالات لفكرة مفادها "إن التيار الوطني الحر  يُحاول الانقضاض على الشارع المسيحي لأخذه إلى أحضان حزب الله في المرحلة المقبلة وسط الأزمة القائمة، الأمر الذي يحتم خوض معركة الانتخابات إلى جانب لصد هذه المحاولات".

في المقابل اعتبرت مصادر مناوئة لـ"القوات"أن الخطاب الذي تعتمده الاخيرة بات موضة قديمة رغم أنه قد يؤثر على القرار الانتخابي لدى بعض الناس"، وقالت: "المعركة هي كسر عضم والأنظار تتجه إلى الخطاب الذي سيعتمده الوطني الحر للمواجهة إذ أن ملامحه لم تظهر بعد، ولكنه قيد التحضير".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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