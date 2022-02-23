لبنان

رجل الاعمال اعتذر من "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2022 | 02:15
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على قاعدة أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، كما تقول اوساطه، أبلغ رجل الأعمال سركيس سركيس قبل أيامٍ قليلة قيادة "التيار الوطني الحر" شكره على العرض المقدم من قبلها للتحالف معه في دائرة المتن الشمالي للمرة الثانية "كون هذا العرض لا يناسبه أبداً في ظل ضيق هوامش حواصل هذه اللائحة، التي إن وصلت الى الحاصلين، فسيحوذ عليهما نائبا التيار الحاليين وسيحصل سركيس على النتيجة ذاتها التي حققها في انتخابات العام ٢٠١٨.

وتفيد اوساط متنية "ان عرض التيار لسركيس جاء ليعوض شح التحالفات المطلوبة للائحته، عدديا وسياسيا".

المصدر: لبنان 24

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