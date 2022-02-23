أسود: الافراج عن بدري ضاهر ورفاقه hصبح حتمية ملزمة

الافراج عن بدري ضاهر و رفاقه اصبح حتمية ملزمة،و من يتفرج اليوم على انتهاك كل القوانين في توقيف البعض واللامبالاة تجاه ضالعين اخرين يتحمل مسؤولية تضييع الحقيقة وانتهاء التحقيق الى لا شيء،ثم اليس على القاضي بيطار ان يساعد و يحشر من يعرقل و يستغل التعطيل بفك أسر الملف و رميه بوجههم