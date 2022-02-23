لبنان

أسود: الافراج عن بدري ضاهر ورفاقه hصبح حتمية ملزمة

Lebanon 24
23-02-2022 | 01:37
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غرد النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر": "الافراج عن بدري ضاهر ورفاقه أصبح حتمية ملزمة، ومن يتفرج اليوم على انتهاك كل القوانين في توقيف البعض واللامبالاة تجاه ضالعين آخرين يتحمل مسؤولية تضييع الحقيقة، وانتهاء التحقيق الى لا شيء، ثم أليس على القاضي بيطار أن يساعد ويحشر من يعرقل ويستغل التعطيل بفك أسر الملف ورميه بوجههم؟".
 
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