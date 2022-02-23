اهالي البلدة يسألون عن المرشح: وين صارت زيارتو؟

لا تزال إحدى بلدات قضاء بعبدا تنتظر زيارة، وعد أحد المرشحين بالقيام بها، للقاء أنصار حزبه وأبناء البلدة، والحديث عن مجريات الانتخابات وترشحه.ورغم انتشار أخبار عن تحديد موعد زيارة المرشح للبلدة هذا الاسبوع، الا ان ذلك لم يحصل، فبدأ بعض ابناء البلدة يسأل "وين صارت الزيارة؟".وتفيد المعطيات الانتخابية ان فوز المرشح المذكور يحتاج الى جهد انتخابي وتنظيمي كبير، خصوصا وانه مرشح في منطقة تشهد تنافسا انتخابيا حادا جدا.