السلامة المرورية "في خبر كان"

مع احتساب سعر قطع السيارات وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بات طبيعياً وطاغياً معاينة سيارات تسير على الطرق بقطع ناقصة او بمصابيح معطلة.

وفي جولة ليلية من بيروت الى جبيل يبدو واضحاً ارتفاع نسبة السيارات التي تسير بضوء واحد، الا أن الاخطر من ذلك هو عبور شاحنات من دون أي ضوء خلفي، ما يمكن ان يؤدي الى كارثة حقيقية ويضع السلامة المرورية بخطر.