لبنان

المرتضى: وقف اعمال ترميم قلعة صيدا البحرية موقتا

Lebanon 24
23-02-2022 | 02:02
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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: 
 
"تقوم المديرية العامة للآثار بأعمال ترميم قلعة صيدا البحرية، تهدف الى حفظ هذا المعلم التاريخي الجميل، وهي على يقين بأن هذه الأعمال تتطابق مع المعايير المتعارف عليها عالميا، ومع هذا كي يطمئن القلب، أوعز وزير الثقافة بوقف الأعمال موقتا لمدة أسبوعين من تاريخه، إفساحا في المجال امام اصحاب الخبرة والاختصاص الحريصين على هذا المعلم المهم، لكي يتقدموا من الوزارة بملاحظاتهم على الأعمال الجارية وما قد يكون لديهم من طروحات بديلة كي ننظر فيها ونجري اللازم بالاستناد اليها".
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