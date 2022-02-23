لبنان

فوضى في قطاع الغاز.. والأسعار الى مزيد من الارتفاع

Lebanon 24
23-02-2022 | 02:01
A-
A+
Doc-P-921818-637812041372420344.jpg
Doc-P-921818-637812041372420344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أنّ "قطاع الغاز يشهد فوضى وبعض الشركات تعبّئ الغاز من دون ختم النايلون وهناك استغلال في الوزن والأسعار".
وطالب زينون عبر صوت لبنان 100.3-100.5 وزارة الإقتصاد أن "تقوم بدورها بالكشف على شركات الغاز والتشدّد بالمراقبة".
وشدّد على أنّ "لا أزمة غاز بسبب الأزمة الأوكرانية لكن الأسعار ستُسجّل إرتفاعاً كون سعر البرميل قفز الى مئة دولار".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2022-02-23
04:15 | 2022-02-23
04:07 | 2022-02-23
04:04 | 2022-02-23
04:01 | 2022-02-23
04:00 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website