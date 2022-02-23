فوضى في قطاع الغاز.. والأسعار الى مزيد من الارتفاع

أكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أنّ "قطاع الغاز يشهد فوضى وبعض الشركات تعبّئ الغاز من دون ختم النايلون وهناك استغلال في الوزن والأسعار".وطالب زينون عبر صوت لبنان 100.3-100.5 وزارة الإقتصاد أن "تقوم بدورها بالكشف على شركات الغاز والتشدّد بالمراقبة".وشدّد على أنّ "لا أزمة غاز بسبب الأزمة الأوكرانية لكن الأسعار ستُسجّل إرتفاعاً كون سعر البرميل قفز الى مئة دولار".