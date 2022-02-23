لبنان

لليوم الرابع على التوالي.. لا كهرباء ولا معاملات في هذه البلدية!

Lebanon 24
23-02-2022 | 02:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن غياب الكهرباء عن بلدية طرابلس لليوم الرابع على التوالي، مع توقف جميع معاملات المواطنين.
 
 
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