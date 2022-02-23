في زحلة… تحرّش وسرقة!

ادعت السيدة س.د من (سورية الجنسية) في مخفر شتوره ان حفيدها البالغ من العمر 5 أعوام تعرض لتحرش جنسي في محلة بر الياس. وفي التفاصيل ان س.د لاحظت اختفاء حفيدها وراحت تتفقده حتى سمعت صوت صراخه داخل احد المحال المجاورة.وبينت التحقيقات ان الطفل تعرض لتحرش جنسي لقاء مبلغ من المال اغراه به المتحرش.كذلك، ادعت المواطنة ح.ش.د في مخفر المعلقة ان مجهولين اقدموا على سرقة سيارتها نوع تويوتا camry (لون خمري، صنع 1988) من محلة المدينة الصناعية في زحلة.