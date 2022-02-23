تحركات مشبوهة ليلاً في هذه البلدة ... والأهالي يناشدون المعنيين لضبط الأمن!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة مولد لضخّ المياه في بلدة العيون العكاريّة، بعدما إستغلوا غياب صاحبة المنزل، ليفروا بعدها لجهة مجهولة.



من جهة ثانية، ناشدَ الأهالي المعنين وشرطة البلدية والإتحاد، بضرورة إنعاش أمن المنطقة وتسيير دوريات ليلية راجلة ومسيّرة في الأحياء، عقب وجود تحركات مشبوهة تنشط في ساعات الليل، بالتزامن مع إنقطاع التيار الكهربائي والظلام الدامس.